В Татарстане по итогам мая годовая инфляция выросла до 6,37%

В Татарстане по итогам мая годовая инфляция выросла до 6,37% после апрельских 5,83%. Это связано с восстановлением спроса, увеличением издержек производителей и ростом мировых цен на некоторые товары, сообщает пресс-служба отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ России.

В мае цены на продовольственные товары в республике в годовом выражении выросли до 8,22% после 7,73% в апреле. На непродовольственные товары цены в прошлом месяце увеличились до 7,5% после 6,61%.

Фото: cbr.ru

Годовая инфляция в сфере услуг в мае в Татарстане выросла до 2,51% после 2,42% в апреле. При этом прирост цен был ниже уровня в целом по России (3,29%) и в Приволжском федеральном округе (2,99%). Это связано с ростом спроса на услуги внутреннего туризма на фоне ограничений на поездки в другие страны.

Отметим, по данным Татарстанстата, в республике инфляция в мае составила 0,7%, а с начала 2021 года — 3,5%. В прошлом месяце цены на продукты выросли по сравнению с апрелем на 0,7%, с начала года — на 4,7%. Непродовольственные товары в мае стали дороже на 1%.

Татьяна Демина