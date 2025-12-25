Расписание электричек в Татарстане не изменится в новогодние праздники

При этом с 25 декабря по 12 января в отдельные даты изменится составность поездов

Фото: Максим Платонов

В новогодние праздники пригородные поезда в Татарстане продолжат курсировать по действующему графику — без учета переноса выходных дней. Об этом сообщил на пресс‑конференции гендиректор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

При этом с 25 декабря по 12 января в отдельные даты изменится составность поездов на наиболее востребованных маршрутах. Так, количество вагонов будет увеличено:

на маршруте Казань — Ижевск — до восьми;

Казань — Нижний Новгород — до шести;

Казань — Йошкар‑Ола — до двух;

Казань — Сосновка — до шести;

Ижевск — Нижнекамск — до пяти.

На итоговой пресс‑конференции в Казанском территориальном управлении Горьковской железной дороги также прозвучали иные важные сообщения. В частности, было объявлено о планах запуска поездов повышенной комфортности по маршруту в Ижевск. Вместе с тем пассажиры обратили внимание на ряд проблемных моментов — в том числе на наличие заборов на железнодорожных путях и предстоящее удвоение стоимости проезда по маршруту Казань — Аэропорт.

Рената Валеева