Расписание электричек в Татарстане не изменится в новогодние праздники
При этом с 25 декабря по 12 января в отдельные даты изменится составность поездов
В новогодние праздники пригородные поезда в Татарстане продолжат курсировать по действующему графику — без учета переноса выходных дней. Об этом сообщил на пресс‑конференции гендиректор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.
При этом с 25 декабря по 12 января в отдельные даты изменится составность поездов на наиболее востребованных маршрутах. Так, количество вагонов будет увеличено:
- на маршруте Казань — Ижевск — до восьми;
- Казань — Нижний Новгород — до шести;
- Казань — Йошкар‑Ола — до двух;
- Казань — Сосновка — до шести;
- Ижевск — Нижнекамск — до пяти.
На итоговой пресс‑конференции в Казанском территориальном управлении Горьковской железной дороги также прозвучали иные важные сообщения. В частности, было объявлено о планах запуска поездов повышенной комфортности по маршруту в Ижевск. Вместе с тем пассажиры обратили внимание на ряд проблемных моментов — в том числе на наличие заборов на железнодорожных путях и предстоящее удвоение стоимости проезда по маршруту Казань — Аэропорт.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».