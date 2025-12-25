«В Татарстане хорошая земля»: эксперты рассказали, как бороться с опустыниванием

Нередко под «опустыниванием земли» люди понимают участки, где якобы раньше был чернозем, а сейчас — песок, но это не так

В 2025 году опустынивание, по данным Минсельхоза РФ, охватывает 84 млн га сельхозземель в 28 регионах страны, угрожая продовольственной безопасности. Может ли столкнуться с этой проблемой Татарстан и как ее решить — в материале «Реального времени».

Чтобы бороться с опустыниванием, нужно использовать культуры, устойчивые к засухе

Нередко под «опустыниванием земли» понимаются участки, где якобы раньше был чернозем, а сейчас — песок. Однако на самом деле под это определение попадают площади, которые по режиму увлажнения не пригодны или где рискованно производить растениеводческую продукцию. Об этом «Реальному времени» сообщил бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

— При этом стоит понимать, что продукция бывает разной: некоторая из них, например бахчевые, которые хорошо выращивают в Астрахани, любит жару, но на нее негативно влияет большое количество осадков. Иными словами, чтобы бороться с опустыниванием, нужно использовать культуры, которые устойчивы к засухе, а также заниматься орошением, — считает Холод.

В ПФО засуха чаще настигает Саратов, Самару

На сегодняшний день в Приволжском федеральном округе засушливые явления чаще всего настигают земли Саратова, Самары. Также они встречаются в Астрахани и Волгограде. Однако в тех краях было жарко всегда, отмечает бывший замминистра сельского хозяйства РФ.

— Я не слышал, чтобы в Татарстане были какие-либо катастрофы или проблемы с этой точки зрения. Наоборот, увлажнение и земля в республике очень хорошие. И в целом состояние сельского хозяйства в Татарстане и в абсолютном, и в сравнительном выражении тоже очень неплохое, — отметил эксперт.

Фермерам всегда не хватает земли

Для борьбы с опустыниванием важно не только уделять внимание самой земле, но поддерживать фермеров, в том числе снижать пошлины и повышать престиж данной профессии в глазах граждан, считает член Ассоциации фермеров России Игорь Черный.

— Часто все говорят только про чернозем, но самим фермерам всегда не хватает земли. Площади сейчас находятся либо у банков, либо у людей, которые их забрали. Причем зачастую данные участки сами владельцы не используют. Некоторые из них и вовсе живут в США, и отсудить у них земельные площадки не получится. Однако в Татарстане нет такой проблемы: там хорошая земля и нормально относятся к фермерам. Республика в этом плане — хороший пример для подражания, — отметил фермер в разговоре с «Реальным временем».

Изменения климата могут и положительно, и отрицательно повлиять на состояние сельского хозяйства, но этот фактор предугадать трудно

В свою очередь Холод призвал не забывать про изменение климата в целом, которое всегда трудно предугадать. Причем этот фактор, по его словам, может как положительно, так и отрицательно повлиять на состояние сельского хозяйства.

— Климатические «корректировки» привели к тому, что у нас сдвинулся год. Сейчас и осень протекает по-другому, не так, как раньше. Одновременно с этим весной, когда начинают плодовые деревья цвести, могут ударить морозы. К слову, холода уже несколько лет подряд охватывают в весенний период самые, казалось бы, неожиданные места, например Ростовскую область или Краснодар. Хотя, в принципе, в это время таких катаклизмов быть не должно. Такие перепады имеют последствия: где-то жарко и осадков стало меньше, где-то, наоборот, холоднее или заливает. Но погода в той или иной области уже зависит от многих факторов, — резюмировал экономист.