Россия сделала предложение Франции по освобождению осужденного Винатье*

Речь идет именно об «осторожной надежде», а не о гарантированном исходе

Фото: Татьяна Демина

Родственники осужденного в России гражданина Франции Лорана Винатье* выражают надежду на его освобождение в период рождественских и новогодних праздников. Как сообщает газета Le Parisien, адвокат семьи Фредерик Бело заявил, что его клиенты рассчитывают на освобождение Винатье до православного Рождества.

Речь идет именно об «осторожной надежде», а не о гарантированном исходе. Бело также отметил, что французская дипломатия, по его убеждению, приложит максимум усилий для разрешения ситуации. Он не исключил, что тема может быть затронута в ходе возможного телефонного разговора между президентами Франции и России — Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

МИД Франции от комментариев по данному вопросу отказался.

Между тем 25 декабря пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что по поручению главы государства связался с французским журналистом Жеромом Гаро. Ранее Гаро в ходе прямой линии с Владимиром Путиным задал вопрос о судьбе Винатье*, который осужден по одному делу и стал фигурантом другого. Журналист позднее сообщил в соцсети, что представитель Кремля уведомил его о решении президента Путина пересмотреть дело. Песков, отвечая на запросы СМИ, подтвердил факт звонка, но отказался раскрывать детали: «Нет, подробностей я вам дать, к сожалению, не могу. Это весьма чувствительная сфера». Он лишь уточнил, что «мяч сейчас на стороне Франции», подчеркнув наличие контактов между сторонами и сделанное предложение.

Во время прямой линии с президентом Путиным вопрос о возможном помиловании Винатье* был задан французским журналистом. Глава государства ответил, что впервые слышит об этом деле, но пообещал разобраться:

— Я первый раз о нем слышу, но я вам обещаю, что я обязательно узнаю, что это за дело. Если есть хоть какой‑то шанс решить этот вопрос положительно, если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем все необходимые усилия, чтобы это сделать.

Лоран Винатье* — 48‑летний консультант швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога», которая занимается предотвращением, смягчением и разрешением вооруженных конфликтов посредством диалога и посредничества. Он был задержан в России в начале июня 2024 года. По данным Следкома, его подозревали в сборе данных о военной деятельности России. Однако 7 июня Замоскворецкий суд арестовал Винатье* по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ).

Рената Валеева