Депутаты предложили дать регионам право регулировать тонировку передних стекол

Сейчас, согласно техрегламенту, светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице‑спикером Владиславом Даванковым направили письмо заместителю председателя правительства России Алексею Оверчуку с предложением предоставить регионам право регулировать требования к тонировке передних стекол автомобилей. Об этом пишет ТАСС.

По их мнению, тонировка выполняет несколько полезных функций: защищает водителя и пассажиров от вредного солнечного излучения, помогает поддерживать более низкую температуру в салоне — особенно актуально для южных регионов России, снижает риск краж и угонов, поскольку затрудняет обзор салона для злоумышленников, уменьшает ослепление водителя светом фар встречных машин ночью и бликами от солнца днем.

Напомним, Чувашия вошла в тройку регионов с наибольшим числом повторных нарушений, связанных с несоответствующей нормам тонировкой. Общенациональные данные показывают, что пик штрафов пришелся на апрель 2025 года — тогда было зафиксировано 78 тысяч нарушений. К августу показатель снизился до 41 тысячи. Лидером по общему количеству штрафов за тонировку в 2025 году стала Москва (54 тысячи штрафов), за ней следуют Дагестан (43 тысячи) и Московская область (27 тысяч).

В августе 2025 года депутаты от фракции «Новые люди» уже вносили законопроект, предлагающий полностью отменить штрафы за тонировку и тюнинг автомобилей. Документ предусматривал исключение административной ответственности за несоответствие светопропускания стекол установленным нормам. На текущий момент за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

