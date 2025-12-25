Рейс из Саньи в Москву совершил вынужденную посадку в Казани

Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 25 декабря, самолет, выполнявший рейс по маршруту Санья (Китай) — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту «Казань». Как сообщили РИА «Новости» в пресс‑службе воздушной гавани столицы Татарстана, причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Борт приземлился в казанском аэропорту в 11:05 мск. По данным пресс‑службы, посадка прошла в штатном режиме, без каких‑либо осложнений. Сразу после приземления пассажира передали медицинским работникам, которые оперативно доставили его в больницу.

После завершения необходимых процедур — госпитализации пассажира и дозаправки воздушного судна — рейс продолжил движение по маршруту. Согласно информации пресс‑службы, самолет вылетел из Казани в 12:55 мск.

Рената Валеева