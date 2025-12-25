Минтруд напомнил, как татарстанцы будут отдыхать в новогодние каникулы

Фото: Михаил Захаров

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана официально подтвердило изменения в графике рабочих и выходных дней в предновогодний период согласно постановлению правительства РФ.

Согласно официальным данным, 31 декабря 2025 года станет выходным днем, поскольку воскресенье, 5 января, перенесли именно на этот день. Таким образом, трудовая неделя с 29 по 30 декабря сокращается всего до двух рабочих дней.

Кроме того, начало следующего календарного года также изменится. Выходной день с субботы, 3 января 2026 года, перенесли на пятницу, 9 января. Это означает, что все дни с 1 по 11 января станут продолжительными каникулами. Такой порядок установлен сентябрьским постановлением правительства РФ.

Ранее «Реальное время» писало, что 30 декабря сохранится полный рабочий день.

Ариана Ранцева