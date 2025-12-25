В России законодательно закрепили понятие «студенческая семья»

Статус распространяется на обучающихся в колледжах и вузах вне зависимости от формы обучения

Фото: Мария Зверева

В 2025 году в России законодательно закреплено понятие «студенческая семья». Об этом сообщила замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова в интервью РИА «Новости». По ее словам, совместная работа с депутатским корпусом позволила придать правам и мерам поддержки студенческих семей четкое юридическое основание.

Согласно новым нормам, студенческая семья — это:

супруги‑студенты до 35 лет, состоящие в официальном браке;

студенческая пара до 35 лет, воспитывающая ребенка (при условии зарегистрированного брака);

студент (мать, отец или усыновитель) до 35 лет, имеющий ребенка.

Статус распространяется на обучающихся в колледжах и вузах (по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры) вне зависимости от формы обучения.

В рамках реализации новой политики в 2025 году утвержден стандарт семейной политики в вузе. Он определяет минимальный набор мер поддержки, которую каждое учебное заведение обязано предоставить, при этом оставляя возможность расширять комплекс помощи с учетом собственных ресурсов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Уже сейчас инфраструктура поддержки активно развивается

в 192 вузах функционируют семейные пространства;

почти в тысяче университетов и филиалов работают центры «единого окна», где студенты могут получить весь комплекс мер поддержки;

в 47 вузах открыты 53 комнаты матери и ребенка;

в 43 вузах действуют 52 группы кратковременного пребывания детей;

на базе 22 вузов работают детские сады или иные структурные учреждения дошкольного образования.

По данным председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, за 2024 год число студенческих семей в России выросло на 17%. Сегодня в стране насчитывается около 26 тысяч студенческих семей, из которых примерно 5,6 тысячи — семьи с детьми.

Помимо этого, в октябре 2025 года вице‑спикер Госдумы Анна Кузнецова выступила с предложением организовать в российских вузах специальные консультации по предпринимательству для студенческих семей. Инициатива направлена на содействие молодым семьям в создании собственного бизнеса и вклад в экономическое развитие страны.

Рената Валеева