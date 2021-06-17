Вакцина «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот через полторы недели
Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот через полторы недели, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Препарат намерены использовать для ревакцинации привитых от COVID-19 граждан. Минздрав уже разрабатывает рекомендации для этой процедуры, пишет ТАСС.
«Спутник Лайт» зарегистрировали в России в мае. Это четвертая отечественная вакцина от коронавируса. Эффективность препарата составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.
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