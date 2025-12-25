В России заболеваемость коклюшем снизилась в 3,5 раза

Напомним, в 2024 году наблюдался рекордный рост заболеваемости коклюшем за последние 30 лет

Фото: Динар Фатыхов

Заболеваемость коклюшем в России снизилась в 3,5 раза за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова для «Комсомольской правды». Она подчеркнула, что ситуация с коклюшем в стране стабилизировалась, а постпандемийный подъем заболеваемости пройден.

Попова также напомнила о важности вакцинации как основного метода профилактики коклюша. По ее словам, привитые люди практически не заболевают. В России вакцинация против коклюша проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок: детям делают три прививки в возрасте 3, 4,5 и 6 месяцев, а затем проводят ревакцинацию в 18 месяцев.

Ранее, в 2024 году, наблюдался рекордный рост заболеваемости коклюшем за последние 30 лет — было зарегистрировано более 53 тысяч случаев. Эксперты связывали это с несколькими факторами:

вспышки коклюша обычно происходят каждые 4—6 лет из-за накопления людей без иммунитета;

влияние пандемии COVID-19. Во время ограничений многие дети пропустили плановую вакцинацию, что привело к снижению коллективного иммунитета;

с 2022 года в России наблюдается снижение объемов поставок вакцин от коклюша.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Татарстане в январе 2025 года также отмечалось снижение заболеваемости коклюшем: за год число случаев уменьшилось почти на треть — с 1,8 тыс. в 2023 году до 1,2 тыс. в 2024-м.

Рената Валеева