В России разработали препарат для лечения болезни Паркинсона

На сегодняшний день полное излечение невозможно: существующая терапия направлена лишь на замедление прогрессирования болезни и облегчение симптомов

Центр генетического репрограммирования и генной терапии разработал экспериментальный препарат для лечения болезни Паркинсона. Об этом сообщила вице‑премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по реализации Федеральной научно‑технической программы развития генетических технологий на 2019—2030 годы. По ее словам, в ближайшее время ученые планируют приступить к доклиническим исследованиям нового средства.

Помимо работы над препаратом от болезни Паркинсона, центр ведет разработку генотерапевтических средств для лечения других тяжелых заболеваний. В частности, имеются наработки по инновационным методам терапии спинальной мышечной атрофии.

По данным на 2023 год, в Татарстане диагноз «болезнь Паркинсона» поставлен 5,5 тысячи человек. В целом по России число пациентов превышает 200 тысяч, при этом ежегодно выявляют до 30 тысяч новых случаев. Глобальный Фонд Паркинсона прогнозирует, что к 2040 году количество больных в мире может вырасти вдвое — с 6 до 12—15 млн человек.

В марте текущего года Российский научный фонд сообщил о выявлении фермента катепсина D, который, вопреки ожиданиям, не лечит, а усугубляет течение болезни. Этот фермент способствует образованию амилоидов — неправильно свернутых белков, играющих ключевую роль в прогрессировании как болезни Паркинсона, так и болезни Альцгеймера.

Болезнь Паркинсона относится к возрастным нейродегенеративным заболеваниям, сопровождающимся нарушениями двигательных функций и психическими изменениями. Ее причина — гибель нейронов, вырабатывающих дофамин. На сегодняшний день полное излечение невозможно: существующая терапия направлена лишь на замедление прогрессирования болезни и облегчение симптомов.

