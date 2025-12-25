Индия введет безвизовый режим для русских туристов до конца года

Уже подготовлены необходимые меры для начала выдачи бесплатных виз россиянам

Фото: Реальное время

Посол Индии в России Винай Кумар сообщил РИА «Новости», что Индия намерена запустить безвизовый режим для туристических групп из России еще до окончания текущего года. После состоявшегося в декабре визита Владимира Путина в Индию обе стороны договорились ускорить процесс введения облегченного визового режима.

Индия совместно с Россией работает над упрощением условий въезда для организованных туристических групп россиян. Уже подготовлены необходимые меры для начала выдачи бесплатных виз россиянам. Посол выразил уверенность, что новая система заработает очень быстро.

До конца года туристы смогут отправиться в Индию без необходимости оформлять визу заранее. Новые правила значительно упростят путешествия и позволят увеличить туристический поток между странами.

Ариана Ранцева