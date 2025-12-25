Новости общества

14:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

14:46, 25.12.2025

Кабмин включит в проект указа пункты о совместных мероприятиях с Советом по межнациональным делам

Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству разработать проект указа о проведении в 2026-м Года единства народов России.

Проект документа должен содержать положения о разработке и реализации мероприятий совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным вопросам. Предложение было поддержано главой государства после обращения атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова.

Ранее Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики до 2036 года.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также