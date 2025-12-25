Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
Кабмин включит в проект указа пункты о совместных мероприятиях с Советом по межнациональным делам
Владимир Путин поручил правительству разработать проект указа о проведении в 2026-м Года единства народов России.
Проект документа должен содержать положения о разработке и реализации мероприятий совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным вопросам. Предложение было поддержано главой государства после обращения атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова.
Ранее Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики до 2036 года.
