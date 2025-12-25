Число вакансий в Татарстане в сфере гостеприимства выросло на 37%

Больше всего нужны шеф-повара, оплата достигает 101 тысячи рублей

Фото: Мария Зверева

Согласно исследованию платформ «Авито Работа» и «Авито Путешествия», осенью 2025 года на рынке труда в Татарстане значительно выросло количество открытых позиций в гостиничном бизнесе — на 37%. Средняя зарплата работников этой отрасли достигла отметки в 56 615 рублей в месяц.

Наиболее резкий скачок интереса со стороны работодателей отмечен среди вакансий шеф-поваров, число объявлений увеличилось на впечатляющие 115%, а средняя заработная плата специалистов составила 101 488 рублей в месяц.

Повышение спроса обусловлено ростом туристической привлекательности региона, расширением гостиничных комплексов и сопутствующим повышением требований к уровню сервиса. Эти тенденции дополняются общим положительным экономическим фоном в республике, стимулирующим развитие предприятий туристического сектора.

Ранее «Реальное время» писало, что бронь отелей в России осенью увеличилась на 62%.



Ариана Ранцева