Число вакансий в Татарстане в сфере гостеприимства выросло на 37%
Больше всего нужны шеф-повара, оплата достигает 101 тысячи рублей
Согласно исследованию платформ «Авито Работа» и «Авито Путешествия», осенью 2025 года на рынке труда в Татарстане значительно выросло количество открытых позиций в гостиничном бизнесе — на 37%. Средняя зарплата работников этой отрасли достигла отметки в 56 615 рублей в месяц.
Наиболее резкий скачок интереса со стороны работодателей отмечен среди вакансий шеф-поваров, число объявлений увеличилось на впечатляющие 115%, а средняя заработная плата специалистов составила 101 488 рублей в месяц.
Повышение спроса обусловлено ростом туристической привлекательности региона, расширением гостиничных комплексов и сопутствующим повышением требований к уровню сервиса. Эти тенденции дополняются общим положительным экономическим фоном в республике, стимулирующим развитие предприятий туристического сектора.
Ранее «Реальное время» писало, что бронь отелей в России осенью увеличилась на 62%.
