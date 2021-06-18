Эксперт спрогнозировал аномально теплую погоду в Казани в ближайшие дни

Фото: Анна Сейтумерова

В Казани в ближайшие 5 дней ожидается аномально теплая погода — температуры будут выше нормы на два градуса, сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«В то же время нельзя сказать, что если у нас установилась теплая погода, то в следующие несколько дней она обязательно будет отличаться в сторону похолодания», — заявил эксперт.

Аухадеев обратил внимание, что в последнее время в Гидрометцентре РТ объявляют штормовые предупреждения из-за высокой пожароопасности лесов. Она сохранится, считает он, но в то же время благодаря прогреву и интенсивному испарению местами пройдут грозы и град.

Фото: Анна Сейтумерова

На декаду погодная аномалия ожидается с превышением нормы на четыре градуса. Среднесуточная температура воздуха в Казани составит +22 градуса, сообщает медиапортал КФУ.

Аухадеев обратил внимание, что в столице Татарстана наблюдается явный недобор осадков. Несмотря на то, что в республике прошли дожди, «Казани в этом отношении не повезло», заявил специалист.

Напомним, синоптики обещают Татарстану умеренно знойное лето, при этом исключая возможность повторения аномальной жары 2010 года. Метеорологи КФУ считают, что в целом температурный фон и количество осадков будут в пределах нормы, иногда с небольшим превышением.

Татьяна Демина