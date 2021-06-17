Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года — указ Путина
Выборы в Государственную думу России пройдут 19 сентября 2021 года. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Одновременно с выборами депутатов Госдуму в этом году должны пройти прямые выборы глав девяти регионов России.
В Татарстане подготовка к выборам в Государственную думу началась еще в январе. В восьмом созыве нижней палаты российского парламента будут работать шесть депутатов от республики, которых будут выбирать по одномандатным округам.
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