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Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года — указ Путина

22:34, 17.06.2021
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года — указ Путина
Фото: duma.gov.ru

Выборы в Государственную думу России пройдут 19 сентября 2021 года. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Одновременно с выборами депутатов Госдуму в этом году должны пройти прямые выборы глав девяти регионов России.

В Татарстане подготовка к выборам в Государственную думу началась еще в январе. В восьмом созыве нижней палаты российского парламента будут работать шесть депутатов от республики, которых будут выбирать по одномандатным округам.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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