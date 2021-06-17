Минсельхоз России прогнозирует сохранение стабильного уровня цен на основные товары

Фото: Максим Платонов (архив)

Минсельхоз России прогнозирует сохранение стабильного уровня цен на основные товары до начала нового сезона. Затем они продолжат снижение, считают в ведомстве.

По данным на 16 июня средние оптовые цены в большинстве категорий основных продовольственных товаров за неделю снизились, пишет ТАСС. В частности, стоимость огурцов, томатов и яблок стала меньше на 3,8%, 4,3% и 0,9% соответственно.

Фото: Максим Платонов (архив)

Цены на картофель, морковь, капусту и лук по последним данным остались на стабильном уровне или выросли, но незначительно, в пределах 0,1—0,6%. Цены снизились на мясо кур (-0,7%), баранину (-2,6%), куриные яйца 1-й и 2-й категории (-0,9% и -1,1% соответственно) и сырое молоко (-0,1%).

Напомним, что жители Татарстана жалуются на увеличение цен на красную свеклу и морковь. С начала 2021 года в республике антимонопольщики рассмотрели 35 обращений жителей республики, связанных с повышением стоимости продуктов, — десять на подсолнечное масло, девять — на сахар, восемь — на куриные яйца.

Татьяна Демина