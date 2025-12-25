Меры безопасности в Казани усилятся в период Нового года и Рождества

На протяжении периода особого противопожарного режима с 25 декабря по 11 января местные органы власти планируют провести проверки мест продажи пиротехники

Фото: Артем Дергунов

В преддверии новогодних и рождественских праздников власти Казани ввели дополнительные меры безопасности. На праздничных мероприятиях будут организованы пункты досмотра, куда зрители смогут пройти заранее, не создавая толчеи. Граждан просят воздерживаться от провоза крупных предметов, металлических объектов и жидкостей. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций задействуют сотрудников полиции, специальные подразделения Росгвардии и медицинские бригады, сообщает мэрия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На протяжении периода особого противопожарного режима, с 25 декабря по 11 января, местные органы власти планируют провести проверки мест продажи пиротехники. Использование фейерверков будет ограничено определенными площадками, а запуск пиротехники вблизи исторических зданий и культурных центров категорически запрещен.

Руководитель Исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров подчеркнул необходимость координации усилий всех служб для эффективного противодействия угрозам. Особое внимание уделяется профилактике возможных терактов и соблюдению мер пожаробезопасности. Проведение заседаний и совещаний позволит обеспечить высокий уровень безопасности горожан и гостей столицы Татарстана.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани открыли главную елку.

Ариана Ранцева