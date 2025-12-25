В Госдуму внесли законопроект о создании шестой игорной зоны в России — на Алтае

С одной стороны, ожидается увеличение налоговых поступлений в бюджет. С другой — эксперты опасаются социальных последствий

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Госдуму поступил законопроект о создании новой игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Алтай обладает значительным туристическим потенциалом, а появление игорной зоны способно стимулировать приток туристов и дать дополнительный импульс развитию региона.

На сегодняшний день в России действуют четыре игорные зоны — в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. В Крыму также запланировано создание подобной территории: уже найден инвестор и ведется работа с документацией, однако строительные работы пока не начаты.

Игорные зоны представляют собой специально отведенные территории, на которых законодательно разрешено проведение азартных игр. Их создание стало частью масштабной реформы отрасли: до введения этого механизма игорный бизнес был распространен по всей стране, включая нелегальные заведения. Это порождало ряд проблем — от уклонения от уплаты налогов до криминализации сферы и негативного влияния на общество.

Действующее законодательство устанавливает жесткие требования к игорным заведениям. В частности, они не могут размещаться в зданиях, где находятся спортивные учреждения. Кроме того, каждое заведение обязано иметь минимум 10 игровых столов и 50 игровых автоматов.

Рената Валеева