В России ужесточат экосбор на шины и введут коэффициент канцерогенной опасности

Фото: Максим Платонов

В России готовится реформа системы расчета экологического сбора на автомобильные шины. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правительстве, с 2026 года к базовой ставке добавят новый коэффициент — уровень канцерогенной безопасности материалов, из которых изготовлены шины.

Если в составе шин обнаружат опасные вещества, коэффициент экосбора составит 17, если канцерогенов не будет, коэффициент останется нулевым. Это позволит дифференцировать нагрузку на производителей и импортеров в зависимости от безопасности продукции.

Сейчас экосбор за тонну шин составляет около 185 тыс. рублей: базовая ставка 10,3 тыс. рублей умножается на коэффициент сложности утилизации 18. С 2026 года базовая ставка вырастет до 11,1 тыс. рублей, а для шин без сертификата безопасности будет применяться дополнительный повышающий коэффициент. В результате экосбор за тонну канцерогенно опасных покрышек может достичь 389 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инициатива направлена на сокращение объема потенциально опасной продукции на российском рынке, передает ТАСС. Дело в том, что при износе шин в окружающую среду попадает пыль, содержащая канцерогены. Эти вещества представляют серьезную угрозу для здоровья человека, в том числе могут провоцировать онкологические заболевания.

Эксперты оценивают последствия изменений:

для владельцев легковых автомобилей стоимость комплекта опасных шин может вырасти примерно на 3 тыс. рублей;

для владельцев кроссоверов и внедорожников прирост цены может составить 5—5,5 тыс. рублей за комплект.

Особенно заметным эффект будет для импортной продукции: по оценкам специалистов, около 40% зарубежных шин не соответствуют новым требованиям по канцерогенной безопасности. Среди российских производителей доля несоответствующей продукции существенно ниже — порядка 11%.

Рената Валеева