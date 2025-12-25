Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

Певица готова добровольно покинуть квартиру до 30 января

Фото: Динар Фатыхов

Московский городской суд 25 декабря удовлетворил исковые требования Полины Лурье к Ларисе Долиной и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения в районе Хамовники. Как передает ТАСС, решение вступает в силу немедленно.

История спора восходит к резонансному делу о сделке с недвижимостью. Верховный суд России ранее вынес решение, признав Полину Лурье законной собственницей квартиры. При этом были отменены предыдущие судебные акты, оставлявшие недвижимость в собственности Ларисы Долиной. Певица заявляла, что в момент заключения сделки находилась под влиянием мошенников, однако суды не приняли эти доводы в качестве основания для сохранения за ней прав на жилье.

скриншот из видео с сайта Первого канала

На заседании Мосгорсуда ни Лариса Долина, ни Полина Лурье лично не присутствовали. Интересы сторон представляли адвокаты: Мария Пухова (защита Долиной) и Светлана Свириденко (представитель Лурье). Также в процессе участвовал представитель прокуратуры.

По словам адвоката Марии Пуховой, Долина готова добровольно покинуть квартиру до 30 января. Певица не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ о передаче квартиры новой собственнице.



Рената Валеева