ЦИК России планирует утвердить план и порядок голосования на выборах в Госдуму 18 июня

Фото: Александр Артемьев (архив)

Центральная избирательная комиссия РФ планирует утвердить календарный план и порядок голосования на выборах в Государственную думу в пятницу, 18 июня. На заседании решится вопрос о его длительности, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, по которому выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с сегодняшнего дня.



Одновременно с выборами депутатов Госдуму в этом году должны пройти прямые выборы глав девяти регионов России.

Фото: duma.gov.ru

В Татарстане подготовка к выборам в Государственную думу началась еще в январе. В восьмом созыве нижней палаты российского парламента будут работать шесть депутатов от республики, которых будут выбирать по одномандатным округам.



Татьяна Демина