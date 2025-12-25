Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 26 декабря
Доллар опустился на 0,55 рубля и торгуется по цене 77,88 рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 26 декабря. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар опустился на 0,55 рубля. Евро подешевел на 0,58 рубля, а юань — на 0,1.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,88 рубля;
- евро — 91,89 рубля;
- юань — 11,08 рубля.
