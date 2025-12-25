Новости общества

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 26 декабря

17:50, 25.12.2025

Доллар опустился на 0,55 рубля и торгуется по цене 77,88 рубля

Фото: Татьяна Демина

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 26 декабря. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар опустился на 0,55 рубля. Евро подешевел на 0,58 рубля, а юань — на 0,1.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,88 рубля;
  • евро — 91,89 рубля;
  • юань — 11,08 рубля.
Рената Валеева

