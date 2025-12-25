ГЖД: начало строительства железнодорожного кольца в Казани — вопрос времени

На данный момент закончены все работы по проектированию

Как сообщил на пресс-конференции заместитель главного инженера Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Евгений Ананьин, на данный момент проект по строительству кольцевой железной дороги вокруг Казани находится на стадии госэкспертизы и является «завершенным в части разработки».

— Проект находится на госэкспертизе. Считаем проект завершенным в части разработки. Сейчас прорабатывается вопрос финансовой реализации этого проекта, — заявил Ананьин.

Точных дат начала строительства заместитель главного инженера казанского управления ГЖД не назвал, но не исключил, что это может быть 2026 год. «Поживем — увидим», — отметил он. Также он сообщил, что на планы строительства кольцевой ж/д может повлиять и строительство ВСМ Москва — Казань.

— Могут появиться определенные коррективы с учетом высокоскоростной магистрали в проекте второго этапа. Это все будущее, будущее не за горами, — заключил Ананьин.

Наталья Жирнова