Новости экономики

07:57 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Судебные приставы Татарстана обеспечили взыскание 480 млн рублей налогов в 2025 году

13:42, 25.12.2025

Помимо финансовых поступлений, службой было проведено 864 ареста имущества налогоплательщиков-должников

Судебные приставы Татарстана обеспечили взыскание 480 млн рублей налогов в 2025 году
Фото: взято с телеграм-канала ГУФССП России по РТ

Руководство Главного управления Федеральной службы судебных приставов Татарстана провели рабочую встречу с представителями Управления федеральной налоговой службы региона. Встреча состоялась в режиме видео-конференц-связи и была посвящена обсуждению вопросов повышения эффективности взаимодействия подразделений при взыскании задолженностей по обязательным платежам в бюджет.

Судебные приставы ГУФССП России по Татарстану активно работали над выполнением поставленных задач в области налогового администрирования. Итогом усилий стало взыскание в доход бюджета суммы в размере 480 млн рублей. Помимо финансовых поступлений, службой было проведено 864 ареста имущества налогоплательщиков-должников, что подчеркивает высокий уровень координации межведомственного взаимодействия.

Подводя итоги мероприятия, участники приняли ряд решений, направленных на совершенствование процедуры взыскания задолженностей. Определены ключевые направления дальнейшего сотрудничества налоговых органов и судебных приставов, нацеленные на увеличение собираемости обязательных платежей и эффективное использование инструментов принуждения к исполнению обязательств.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть569.9
  • Нижнекамскнефтехим79.8
  • Казаньоргсинтез64.7
  • КАМАЗ84.2
  • Нижнекамскшина39.2
  • Таттелеком0.601