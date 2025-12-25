Судебные приставы Татарстана обеспечили взыскание 480 млн рублей налогов в 2025 году

Помимо финансовых поступлений, службой было проведено 864 ареста имущества налогоплательщиков-должников

Фото: взято с телеграм-канала ГУФССП России по РТ

Руководство Главного управления Федеральной службы судебных приставов Татарстана провели рабочую встречу с представителями Управления федеральной налоговой службы региона. Встреча состоялась в режиме видео-конференц-связи и была посвящена обсуждению вопросов повышения эффективности взаимодействия подразделений при взыскании задолженностей по обязательным платежам в бюджет.

Судебные приставы ГУФССП России по Татарстану активно работали над выполнением поставленных задач в области налогового администрирования. Итогом усилий стало взыскание в доход бюджета суммы в размере 480 млн рублей. Помимо финансовых поступлений, службой было проведено 864 ареста имущества налогоплательщиков-должников, что подчеркивает высокий уровень координации межведомственного взаимодействия.

Подводя итоги мероприятия, участники приняли ряд решений, направленных на совершенствование процедуры взыскания задолженностей. Определены ключевые направления дальнейшего сотрудничества налоговых органов и судебных приставов, нацеленные на увеличение собираемости обязательных платежей и эффективное использование инструментов принуждения к исполнению обязательств.



Ариана Ранцева