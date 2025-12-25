В 33‑м военном городке Казани завершили строительство детского сада «Асылташ»

Двухэтажное здание общей площадью 3 800 кв. м рассчитано на 220 мест

Фото: Реальное время

В Казани завершено строительство детсада «Асылташ» в 33‑м военном городке. Двухэтажное здание общей площадью 3 800 кв. м рассчитано на 220 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Татарстана.

На первом этаже размещены группы для детей раннего возраста, а также столовая, прачечная и медицинский блок. При входе обустроено помещение дневной вахты с пожарным постом. Второй этаж отведен под младшие, средние и подготовительные группы, методический кабинет, помещение администрации и комнату для персонала. Кроме того, здесь оборудованы музыкальный и физкультурный залы.



Строительство «Асылташа» — часть масштабной программы по развитию дошкольной инфраструктуры в Татарстане. В текущем году в программу включены пять объектов. На данный момент сданы в эксплуатацию три детских сада: помимо казанского «Асылташа», открыты учреждения в Высокогорском районе (на 120 мест) и в Апастовском районе (на 80 мест).

Работы продолжаются на двух объектах, переходящих на 2026 год в рамках нацпроекта «Семья». В деревне Куюки Пестречинского района строится детский сад на 340 мест, а в поселке Октябрьском Зеленодольского района — на 260 мест.

Рената Валеева