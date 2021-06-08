Главное к утру: санкции России против граждан Канады, презентация iOS 15 и watchOS 8 от Apple
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 8 июня:
- Компания Apple сегодня представила новую операционную систему для своих смартфонов iPhone — iOS 15. Изменения претерпел сервис видеозвонков FaceTime. В iOS 15 появится режим просмотра в виде сетки и портретный режим для видео, когда фон размывается. Также будет поддерживаться пространственный звук Spatial Audio, выделяться звук голоса в зависимости от ситуации. Пользователи смогут создавать ссылки на видеозвонок, которыми можно поделиться с другими для легкого присоединения. В iMessages станут доступные новые способы передачи контента.
- Еще Apple представила новые функции своей операционной системы для смарт-часов watchOS 8. Для пользователей теперь доступны два новых вида тренировок: тайцзицюань и пилатес. С помощью часов можно измерить частоту сердечных сокращений и интенсивность движений, чтобы получить точные показатели активности. Во время сна гаджет сможет отслеживать частоту дыхания — количество вдохов-выдохов в минуту. Частоту дыхания во сне и тренды его изменения можно просматривать в приложении «Здоровье» на iPhone.
- Режиссер Тимур Бекмамбетов представил в Казани спектакль «Ходжа Насреддин». Изначально режиссер планировал поставить драматический спектакль. Но пандемия внесла свои коррективы. Теперь кукольный спектакль представили в Казани. Бекмамбетов планирует снять мультфильм «Ходжа Насреддин». Релиз картины намечен на весну 2024 года.
- Платформу для создания онлайн-магазинов Ecwid купили за $500 млн. Ее разработал программист из Ульяновска, уроженец Башкирии Руслан Фазлыев. Российскую программу приобрела канадская платформа электронной коммерции Lightspeed. Ecwid — приложение для создания онлайн-магазинов без участия программистов. Общая сумма сделки составила примерно $500 млн, и $325 млн из них акционеры Ecwid получат в виде голосующих акций Lightspeed, остаток будет выплачен деньгами. Закрыть сделку компания рассчитывает в третьем квартале 2021 года после получения соответствующих разрешений регуляторов.
- Руководство КФУ планирует открыть в Узбекистане свой филиал. Вчера на площадке вуза было подписано четырехстороннее соглашение между университетом, хокимиятом Джизакской области Узбекистана, Минобрнауки и Минздравом Узбекистана о подготовке к созданию филиала Казанского университета.
- Россия на бессрочной основе закрыла въезд девяти официальным лицам Канады в ответ на введенные Оттавой в марте санкции из-за оппозиционера Алексея Навального. В списке оказались министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Канады Энн Келли, комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки. В МИД Канады заявили, что считают санкции неприемлемыми и необоснованными и по-прежнему обеспокоены «ухудшением ситуации с правами человека в России и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов».
- Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден провели телефонные переговоры. Зеленский сообщил, что по приглашению американского коллеги в июле посетит Вашингтон, чтобы обсудить расширение стратегического партнерства между Украиной и США. 7 июня Байден в телефонном разговоре заверил Зеленского, что будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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