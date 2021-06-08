Байден и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден провели телефонные переговоры.
Зеленский сообщил, что по приглашению американского коллеги в июле посетит Вашингтон, чтобы обсудить расширение стратегического партнерства между Украиной и США.
«Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США», — приводит его слова RT.
7 июня Байден в телефонном разговоре заверил Зеленского, что будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве.
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