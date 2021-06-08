Новости общества

10:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Байден и Зеленский провели телефонные переговоры

06:34, 08.06.2021
Байден и Зеленский провели телефонные переговоры
Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден провели телефонные переговоры.

Зеленский сообщил, что по приглашению американского коллеги в июле посетит Вашингтон, чтобы обсудить расширение стратегического партнерства между Украиной и США.

«Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США», — приводит его слова RT.

Фото: wkipedia.org

7 июня Байден в телефонном разговоре заверил Зеленского, что будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также