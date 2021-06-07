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Тимур Бекмамбетов представил в Казани спектакль «Ходжа Насреддин» — видео

22:38, 07.06.2021
Тимур Бекмамбетов представил в Казани спектакль «Ходжа Насреддин» — видео
Фото: скриншот

Режиссер Тимур Бекмамбетов представил в Казани спектакль «Ходжа Насреддин». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Изначально режиссер планировал поставить драматический спектакль. Но пандемия внесла свои коррективы. Теперь кукольный спектакль представили в Казани.

В прошлом году постановку увидели московские зрители в Театре Наций. В нем герои говорят голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной.

Бекмамбетов планирует снять мультфильм «Ходжа Насреддин». Релиз картины намечен на весну 2024 года.

В конце апреля Бекмамбетов представил в Казани фильм «Девятаев».

ОбществоКультура Татарстан
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