Тимур Бекмамбетов представил в Казани спектакль «Ходжа Насреддин» — видео
Режиссер Тимур Бекмамбетов представил в Казани спектакль «Ходжа Насреддин». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Изначально режиссер планировал поставить драматический спектакль. Но пандемия внесла свои коррективы. Теперь кукольный спектакль представили в Казани.
В прошлом году постановку увидели московские зрители в Театре Наций. В нем герои говорят голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной.
Бекмамбетов планирует снять мультфильм «Ходжа Насреддин». Релиз картины намечен на весну 2024 года.
В конце апреля Бекмамбетов представил в Казани фильм «Девятаев».ОбществоКультура Татарстан
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