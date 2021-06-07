Apple презентовала watchOS 8

Apple представила новые функции своей операционной системы для смарт-часов watchOS 8. Обновление презентовано на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021.

Для пользователей теперь доступны два новых вида тренировок: тайцзицюань и пилатес. С помощью часов можно измерить частоту сердечных сокращений и интенсивность движений, чтобы получить точные показатели активности. Во время сна гаджет сможет отслеживать частоту дыхания — количество вдохов-выдохов в минуту. Частоту дыхания во сне и тренды ее изменения можно просматривать в приложении «Здоровье» на iPhone.

Фото: apple.com

Также Apple добавила новые возможности для просмотра фото на циферблате. Функция «Портреты» оживит портретные фото, снятые на iPhone, добавляя к ним многослойный эффект: лица на фото автоматически распознаются и выделяются из фона. Подборки из функции «Воспоминания» будут автоматически синхронизироваться на Apple Watch, а с новой страницы экспорта можно делиться снимками через «Сообщения» и «Почту». Также в ОС добавили приложение «Контакты»: контакты можно просматривать, добавлять, редактировать и пересылать другим пользователям.

Обновление получило и приложение «Дыхание», которое стало называться «Осознанность». К дыхательным упражнениям теперь добавились новые виды практик — сеансы размышления длиной в одну минуту, передает ТАСС.

Также сегодня Apple представила новую операционную систему для своих смартфонов iPhone — iOS 15.

