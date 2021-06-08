Канада считает санкции России против граждан необоснованными

Санкции России против девяти граждан Канады страна считает неприемлемыми и необоснованными, сообщает ТАСС.



Ранее Оттава вводила санкции против России в связи с ситуацией вокруг оппозиционного политика Алексея Навального и его сторонников. В МИД Канады заявили, что по-прежнему обеспокоены «ухудшением ситуации с правами человека в России и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов» и будут продолжать поддерживать включенных в российский санкционный список, а еще работать с партнерами «в защиту демократии».

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О введении санкций Россией стало известно вчера.

В конце марта МИД Канады ввел санкции против девяти российских чиновников, которые, по мнению властей страны, «были вовлечены в попытку убийства Алексея Навального, его преследование и подавление гражданских протестов в России». Спустя пару дней Оттава объявила о введении новых ограничительных мер против двух физических лиц и четырех юридических лиц из России в связи с ситуацией по Крыму.

Маргарита Головатенко