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Россия закрыла въезд девяти канадцам в ответ на санкции из-за Навального

20:45, 07.06.2021
Россия закрыла въезд девяти канадцам в ответ на санкции из-за Навального
Фото: pixabay.com

Россия на бессрочной основе закрыла въезд девяти официальным лицам Канады в ответ на введенные Оттавой в марте санкции из-за оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте МИДа.

В заявлении российского дипломатического ведомства также указывается, что официальная Оттава поддерживает инициативы, направленные против России.

Под ограничительные меры со стороны России попали:

  • министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти;
  • руководитель федеральной тюремной службы Канады Энн Келли;
  • комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки;
  • руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады Марси Суркес;
  • министр по взаимодействию с регионами Канады Доминик Леблан;
  • заместитель министра национальной обороны Канады Джоди Томас;
  • заместитель начальника штаба национальной обороны Канады Майк Руло;
  • заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан;
  • контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады Скотт Бишоп.

В конце марта МИД Канады ввел санкции против девяти российских чиновников, которые, по мнению властей страны, «были вовлечены в попытку убийства Алексея Навального, его преследование и подавление гражданских протестов в России». Спустя пару дней Оттава объявила о введении новых ограничительных мер против двух физических лиц и четырех юридических лиц из России в связи с ситуацией по Крыму.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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