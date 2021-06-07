Россия закрыла въезд девяти канадцам в ответ на санкции из-за Навального

Россия на бессрочной основе закрыла въезд девяти официальным лицам Канады в ответ на введенные Оттавой в марте санкции из-за оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте МИДа.



В заявлении российского дипломатического ведомства также указывается, что официальная Оттава поддерживает инициативы, направленные против России.

Под ограничительные меры со стороны России попали:

министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти;

руководитель федеральной тюремной службы Канады Энн Келли;

комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки;

руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады Марси Суркес;

министр по взаимодействию с регионами Канады Доминик Леблан;

заместитель министра национальной обороны Канады Джоди Томас;

заместитель начальника штаба национальной обороны Канады Майк Руло;

заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан;

контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады Скотт Бишоп.

В конце марта МИД Канады ввел санкции против девяти российских чиновников, которые, по мнению властей страны, «были вовлечены в попытку убийства Алексея Навального, его преследование и подавление гражданских протестов в России». Спустя пару дней Оттава объявила о введении новых ограничительных мер против двух физических лиц и четырех юридических лиц из России в связи с ситуацией по Крыму.



Татьяна Леухина