Стартап уроженца Башкирии купила канадская платформа за $500 млн

Платформу для создания онлайн-магазинов Ecwid купили за $500 млн. Ее разработал программист из Ульяновска, уроженец Башкирии Руслан Фазлыев.

Российскую программу приобрела канадская платформа электронной коммерции Lightspeed. Ecwid — приложение для создания онлайн-магазинов без участия программистов.

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Общая сумма сделки, по заявлению канадской компании, составила примерно $500 млн. $325 млн из них акционеры Ecwid получат в виде голосующих акций Lightspeed, остаток будет выплачен деньгами. Закрыть сделку компания рассчитывает в третьем квартале 2021 года после получения соответствующих разрешений регуляторов, пишет Forbes.

В конце мая стало известно, что компания Diginavis, основанная экс-министром связи России Николаем Никифоровым, вложила $100 тысяч в разработку студентами Университета Иннополис мобильного приложения TalkNow. Стартап оценен в $1 миллион. Сервис TalkNow представляет собой гибрид приложений Clubhouse и Tinder, пользователи общаются в нем с помощью голосовых сообщений.