Apple представила iOS 15

Компания Apple сегодня представила новую операционную систему для своих смартфонов iPhone — iOS 15. Обновление презентовано на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2021.

Изменения претерпел сервис видеозвонков FaceTime. В iOS 15 появится режим просмотра в виде сетки и портретный режим для видео, когда фон размывается. Также будет поддерживаться пространственный звук Spatial Audio, выделяться звук голоса в зависимости от ситуации.

Фото: apple.com

Также пользователи смогут создавать ссылки на видеозвонок, которыми можно поделиться с другими для легкого присоединения. При помощи новой функции SharePlay можно будет «поделиться» музыкой, видео и даже фильмами во время видеозвонка FaceTime, а также показать экран.

В iMessages станут доступные новые способы передачи контента. Весь присланный в Messages контент начнет сохраняться в соответствующие приложения — музыка в Apple Music, фото в Photos, и так далее.

Также в системе обновили показ оповещении. Вместо них появились «сводки» уведомлений, которые основаны на привычках пользователя по взаимодействию с приложениями. Уведомления будут выплывать на экран в определенное время, назначенное пользователем или вычисленное с помощью системы искусственного интеллекта.

Также разработчики обновили приложения «Карты», «Погода». В Wallet появилась функция хранения документов, поиск Spotlight научил находить текст на фото, в «Воспоминаниях» в Photos появилась поддержка Apple Music.

В апреле Apple официально презентовала обновленную линейку гаджетов.

Предыдущую iOS американская корпорация представила в конце июня прошлого года.