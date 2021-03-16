Итоги дня: штрафы для МСЗ, смерть хоккеиста и 2,7 миллиарда на бесплатные лекарства
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер вторника, 16 марта:
- Сегодня Набережночелнинский горсуд отправил в СИЗО трех подростков 15 и 16 лет, задержанных по делу об изнасиловании 17-летней девушки. Вину в преступлении они не признают. По данным СМИ, учащиеся девятого класса, будучи нетрезвыми, надругались над 17-летней девушкой в прошедшие выходные в одной из квартир Нового города. После произошедшего они скрылись.
- В России могут ввести штрафы за отсутствие сортировки на мусоросжигательных заводах. Минпромторг заявил, что если мусоросжигающие заводы будут принимать мусор, который не прошел глубокую сортировку, они должны платить серьезные штрафы, вплоть до оборотных, как сейчас у нас происходит по нефтепродуктам на заправках.
- В Роскомнадзоре допустили блокировку социальной сети Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. По словам заместителя главы ведомства Вадима Субботина, ведомство дало компании месяц, чтобы удалить запрещенную информацию. Если компания выполнит все требования, в отношении нее снимут все санкции.
- Правительство России направит Татарстану еще 38 623 000 рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Всего регионам на обеспечение лекарствами будет выделено 2,7 млрд рублей. Прежде всего речь идет о тех пациентах, которые лечатся амбулаторно. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Препараты выдаются бесплатно по рецепту врача.
- Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно.
- Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров — смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. Для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.
- В Казани выявили превышение в воздухе диоксида азота. Такие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана. Пункт наблюдений загрязнения атмосферного воздуха Казани №7, расположенный по адресу Декабристов, 183, выявил превышение в воздухе диоксида азота. Его концентрация в период с 13.00 12 марта по 07.00 15 марта составила 0,355 мг/куб. м при предельно допустимых значениях 0,2 мг/куб. м.
- Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, регулирующий просветительскую деятельность в России. Он должен оградить граждан страны, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности.
- Четырех силовиков Альметьевска обвинили в фальсификации наркоборьбы. Как стало известно «Реальному времени», управление собственной безопасности МВД Татарстана усмотрело состав преступления в действиях четырех полицейских Альметьевска. По предварительным данным, они склонили подозреваемого в незаконном обороте наркотиков к их производству и использовали незаконный товар ради фальсификации показателей работы по борьбе с наркотиками.
- В Крыму задержали агента украинских спецслужб, заявили в ЦОС ФСБ. Это Владислав Есипенко 1969 года рождения. По информации силовиков, он готовил «подрывные акции» в интересах украинской стороны.
- Госдума рассмотрит инициативу ужесточить наказание за постоянную езду в нетрезвом виде. Необходимо активно применять нормы Уголовного кодекса РФ, а не только их ужесточать в сфере борьбы с систематическим управлением машиной в нетрезвом виде.
- В Набережных Челнах будут судить спортсмена за заказ анаболиков в интернете. Молодому человеку грозит уголовное заключение и штраф до миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда, спортсмен из автограда заказал в интернете анаболические стероиды. Посылку доставили через международное почтовое отправление из Белоруссии. Выяснилось, что препарат содержит сильнодействующие вещества — оксандролон и станозолол, которые включены в «Список сильнодействующих веществ для целей ст. 234 и др. статей УК РФ». Теперь парню грозит наказание за контрабанду.
- Правительство России работает над запретом неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды. По мнению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, не стоит бояться запрещать использовать материалы, которые нельзя переработать. К 2030 году нужно добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов. Это позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичные ресурсы, подчеркнула Абрамченко.
- Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами УК «ПЖКХ» сообщил, что не вывозит мусор из 215 поселений западной зоны Татарстана. Там объяснили, что в большинстве поселений отсутствуют подъездные пути с твердым покрытием, а в зимний период они буквально отрезаны от внешнего мира из-за отсутствия дорог и несвоевременной очистки от снега подъездных путей. Еще одна причина затруднения вывоза ТКО ‒ это небольшое количество постоянно проживающих жителей. Ведь есть сельские поселения, где проживают всего два-три человека.
- В Татарстане под наблюдением врачей находятся 22 беременные женщины. Врачи рекомендуют планирующим беременность женщинам делать прививки до зачатия — примерно за 3—6 месяцев до планируемой беременности. Прививки также необходимы всем окружающим беременную женщину родственникам.
- Хоккеист питерского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался после попадания шайбы в голову. Молодой хоккеист был госпитализирован в тяжелом состоянии по ходу матча плей-офф против «Локо» после попадания шайбы в голову. Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трех дней. Несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти хоккеиста не удалось.
- Вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19. Сейчас проводятся исследования относительно защиты от других штаммов. По данным директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первую в мире вакцину от коронавируса получили около 7 млн человек.
- Власти Татарстана готовы оказать содействие компаниям при испытаниях беспилотных автомобилей уже без страхующего водителя. Об этом заявил вице-премьер республики Роман Шайхутдинов. В качестве примера он привел Иннополис, где во время испытаний беспилотные такси «Яндекса» совершили более 13 тысяч поездок. Все они прошли без инцидентов.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым