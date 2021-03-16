В России предложили запретить пластиковые трубочки

Правительство России работает над запретом неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды. По мнению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, не стоит бояться запрещать использовать материалы, которые нельзя переработать.

— Мы должны запрещать — не бояться этого делать — использовать и выпускать в обращение неперерабатываемые материалы», — приводит ТАСС ее слова.

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К 2030 году нужно добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов. Это позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичные ресурсы, подчеркнула Абрамченко.

В феврале в Казани завершили пусконаладочные работы на предприятии CLEAPL, где планируется начать производство биоразлагаемых трубочек. После использования такую трубочку можно будет съесть. Их будут производить из пшеничной муки, получаемой с мукомольных предприятий.



Татьяна Леухина