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В Челнах школьников подозревают в изнасиловании 17-летней девушки

13:39, 16.03.2021
В Челнах школьников подозревают в изнасиловании 17-летней девушки
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах группу школьников задержали по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки.

Как сообщают «Челнинские известия», учащиеся девятого класса надругались над 17-летней девушкой на прошедших выходных в одной из квартир Нового города. После произошедшего они скрылись.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемых. Сообщается, что они учатся в двух школах города.

Ранее в Арском районе 17-летний подросток изнасиловал 20-летнюю попутчицу электрички, а после отправился с ней в сторону дома. Парня задержал и передал правоохранителям отец девушки.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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