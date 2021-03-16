В Казани выявили превышение в воздухе диоксида азота

В Казани выявили превышение в воздухе диоксида азота. Такие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Пункт наблюдений загрязнения атмосферного воздуха Казани №7, расположенный по адресу Декабристов, 183, выявил превышение в воздухе диоксида азота. Его концентрация в период с 13.00 12 марта по 07.00 15 марта составила 0,355 мг/куб. м при предельно допустимых значениях 0,2 мг/куб. м.

Фото: Маргарита Головатенко

Ранее сообщалось, что службы Минэкологии республики в прошлом году осуществили более 4 млн измерений разных параметров окружающей среды. В целом превышение ПДК по качеству атмосферного воздуха составило 0,04%.

Министр экологии Татарстана Александр Шабриков заявлял, что по качеству атмосферного воздуха ситуация в 2020 году была более благоприятная, по сравнению с 2019 годом. 330 административных правонарушений по качеству атмосферного воздуха было зафиксировано в минувшем году. Только по Нижнекамску, где 65 промпредприятий, в 6,5 раза снизилось количество жалоб от жителей.

Ольга Плешкова