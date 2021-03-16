Под наблюдением врачей в Татарстане находятся 22 беременные с коронавирусом

В Татарстане под наблюдением врачей находятся 22 беременные женщины. Об этом сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава РТ Татьяна Шигабутдинова.

По ее словам, для женщин в положении вирус более опасен и заразен. При этом сделать прививку от коронавируса они не могут. Врачи рекомендуют планирующим беременность женщинам делать прививки до зачатия — примерно за 3—6 месяцев до планируемой беременности. Прививки также необходимы всем окружающим беременную женщину родственникам.

Фото: realnoevremya.ru

«Даже если женщина будет сидеть дома и никуда не выходить, все равно переносчиками будут члены семьи», — сказала Татьяна Шигабутдинова.



Ранее заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, что в 2020 году от COVID-19 в Татарстане умерли пять беременных женщин. У умерших пациенток COVID-19 протекал в тяжелой форме. Почти у всех них была двухсторонняя пневмония.

Ольга Плешкова