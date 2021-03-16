Роскомнадзор предупредил о возможности блокировки Twitter через месяц

В Роскомнадзоре допустили блокировку социальной сети Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

— Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения, — рассказал он ТАСС.

Если компания выполнит все требования, в отношении нее снимут все санкции.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter из-за неудаления противоправной информации. Почти одновременно с этим заявлением в работе госсайтов начали наблюдаться сбои. В компании выразили обеспокоенность попытками блокировать общественный диалог в сети. В РКН заявили, что представители Twitter пока не связывались с ведомством.



Один из пользователей социальной сети создал сайт, с помощью которого можно посмотреть, замедлена работа Twitter или нет. Создатель предупредил, что собирает анонимизированные данные (скорости, ip, UA) для дальнейшего анализа.

Татьяна Леухина