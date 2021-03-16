В Челнах спортсмену грозит 7 лет тюрьмы и миллионный штраф за заказ анаболиков в интернете

В Набережных Челнах будут судить спортсмена за заказ анаболиков в интернете. Молодому человеку грозит уголовное заключение и штраф до миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда, спортсмен из Набережных Челнов заказал в интернете анаболические стероиды. Посылку доставили через международное почтовое отправление из Белоруссии.

Выяснилось, что препарат содержит сильнодействующие вещества — оксандролон и станозолол, которые включены в «Список сильнодействующих веществ для целей ст. 234 и др. статей УК РФ». По законам РФ, таблетки были незаконно перевезены через границу Беларуси и России. Медицинских показаний к применению лекарства у спортсмена нет, как нет и лицензии на оборот сильнодействующих веществ.

Таким образом, действия молодого человека подпадают под статью «Контрабанда сильнодействующих веществ» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Мужчине грозит срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. Судебное заседание по делу еще не назначено.

Ранее в Казани 22-летний парень получил три года условного срока за заказанные из Белоруссии анаболики.

Ольга Плешкова