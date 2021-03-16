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В Челнах арестовали трех подростков, обвиняемых в изнасиловании 17-летней

17:58, 16.03.2021
В Челнах арестовали трех подростков, обвиняемых в изнасиловании 17-летней
Фото: "Реальное время"

Сегодня Набережночелнинский горсуд отправил в СИЗО трех подростков 15 и 16 лет, задержанных по делу об изнасиловании 17-летней девушки. Вину в преступлении они не признают, уточнили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

По версии следствия, преступление было совершено 14 марта 2021 года в одной из квартир автограда, причем обвиняемые были пьяны.

Ранее стало известно, что задержанные по делу являются учениками девятых классов двух челнинских школ.

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