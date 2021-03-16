Создатели «Спутника V» заявили, что вакцина защищает от британского штамма коронавируса

Вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19. Сейчас проводятся исследования по защите от других штаммов. Результаты могут объявить через неделю, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— На сегодняшний день экспериментально проверено, в том числе и в лабораториях нашего института, что «Спутник V», сыворотка, полученная от вакцинированных «Спутником V», прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru

По данным директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первую в мире вакцину от коронавируса получили около 7 млн человек.

Сегодня Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно в связи с распространением нового штамма коронавируса. «Спутник V», разработанный центром им. Гамалеи, занял второе место по популярности в мире. Абсолютный лидер — вакцина британско-шведской компании AstraZeneca.

Татьяна Леухина