Татарстану выделили 38,6 млн рублей на обеспечение лекарствами больных коронавирусом

Фото: Маргарита Головатенко

Правительство России направит Татарстану еще 38 623 000 рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров.

Всего регионам на обеспечение лекарствами будет выделено 2,7 млрд рублей. Прежде всего речь идет о тех пациентах, которые лечатся амбулаторно. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Препараты выдаются бесплатно по рецепту врача.

Ранее на эти цели направлялось более 10,7 млрд рублей.

В январе сообщалось, что Татарстану выделили более 41 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. Всего Кабмин выделял 2,7 млрд рублей.



Ольга Плешкова