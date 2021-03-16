В России приняли закон о штрафах за продажу смартфонов без российского ПО

Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров — смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО.

Законопроект предлагает установить ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предварительной установки российских программ. Для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор, сообщается на сайте Госдумы РФ.

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Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее СМИ выяснили, что компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке российского софта — теперь с 1 апреля устройства при активации в России будут предлагать к установке отечественные приложения. Сейчас обсуждается создание в App Store подборки перспективных российских приложений. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки.



В России с 1 июля производители гаджетов начнут предустанавливать на браузеры в устройствах отечественный поисковик. О каком именно поисковике идет речь — станет известно позднее. В Минцифры РФ объяснили, что на устройстве во время его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора. Там пользователю предложат выбрать одну из поисковых систем, в том числе и российскую. Также владелец гаджета в любой момент может изменить выбор.



Татьяна Леухина