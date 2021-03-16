В России могут ввести штрафы за отсутствие сортировки на мусоросжигательных заводах

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

За отсутствие глубокой сортировки на мусоросжигательных заводах, генерирующих тепловую энергию, Минпромторг предложил ввести оборотные штрафы. Об этом заявил замглавы министерства Виктор Евтухов.

«Мы будем настаивать на том, что если мусоросжигающие заводы будут принимать мусор, который не прошел глубокую сортировку, они должны платить серьезные штрафы, вплоть до оборотных, как сейчас у нас происходит по нефтепродуктам на заправках. Они должны в обязательном порядке обеспечить сортировку», — цитирует Евтухова ТАСС.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По его словам, власти обсуждают разные варианты поддержки строительства мусоросжигающих заводов. Прежде всего такие, чтобы не возникли нагрузки на тарифы

«Поэтому с точки зрения строительства будут различные механизмы: субсидирование процентных ставок, «зеленые» облигации, где-то помощь государства должна быть. Этот вопрос еще на стадии обсуждения», — добавил чиновник.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко в эфире youtube-канала «Соловьев Live» заявила, что строительство мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью, как и строительство других четырех МСЗ в Московской области, завершится в 2023 году. Сообщалось, что «РТ-Инвест» (входит в структуру «Ростеха») не укладывается в срок и может задержать запуск пяти мусоросжигательных электростанций в Казани и Подмосковье. Это грозит компании штрафом до 7 млрд рублей.



Ольга Плешкова