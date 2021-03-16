Регоператор объяснил, почему не вывозит мусор из более чем 200 поселений Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами УК «ПЖКХ» сообщил, что не вывозит мусор из 215 поселений западной зоны Татарстана, и объяснил причины этого:

«В большинстве таких поселений ответствуют подъездные пути с твердым покрытием, а в зимний период они буквально отрезаны от внешнего мира из-за отсутствия дорог и несвоевременной очистки от снега подъездных путей. Еще одна причина затруднения вывоза ТКО ‒ это небольшое количество постоянно проживающих жителей. Ведь есть сельские поселения, где проживают всего 2‒3 человека».

Фото: пресс-служба УК «ПЖКХ»

На данный момент УК «ПЖКХ» вывозит отходы из 1 592 населенных пунктов РТ.

Ранее представители регоператора ООО «УК «ПЖКХ» признали, что в некоторые периоды мусор вывозится вдвое реже. Винят в компании погоду: мусоровозы не могут проехать к домам и улицам.