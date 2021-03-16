Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно. Об этом пишет «РИА Новости».
Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией в декабре 2020 года после того, как власти этой страны предупредили о выявлении нового, более заразного штамма коронавируса. После этого мутировавший штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии, а значит, распространяется по всему миру. Изначально ограничение на полеты ввели на неделю. Такая мера действовала с 22 декабря, потом ее продлили до 12 января.
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