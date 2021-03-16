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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

14:10, 16.03.2021
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Фото: realnoevremya.ru

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта.

Фото: realnoevremya.ru

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией в декабре 2020 года после того, как власти этой страны предупредили о выявлении нового, более заразного штамма коронавируса. После этого мутировавший штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии, а значит, распространяется по всему миру. Изначально ограничение на полеты ввели на неделю. Такая мера действовала с 22 декабря, потом ее продлили до 12 января.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина
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