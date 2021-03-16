Госдума приняла закон о просветительской деятельности в России

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, регулирующий просветительскую деятельность в России. Он должен оградить граждан страны, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности.

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года. Согласно ему, правительство сможет определять порядок и условия ведения просветительской деятельности. Для подписания международного договора в сфере образования потребуется специальное заключение Министерства просвещения или Министерства образования и науки, или ведомства, в ведении которого находится вуз.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Просветительскую деятельность могут осуществлять органы госвласти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а также физлица, индивидуальные предприниматели или юрлица при соблюдении требований закона.

Также законом закрепляется понятие просветительской деятельности: это действия, направленные на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок для интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека вне образовательных программ, говорится на сайте Госдумы.

Закрепить в законодательстве понятие «просветительская деятельность» и предусмотреть возможность увольнять учителей за призывы к разжиганию социальной или расовой розни в рамках их деятельности предложила временная комиссия Совета Федерации России по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ в ноябре прошлого года.

Татьяна Леухина