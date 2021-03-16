Татарстанские власти заявили о готовности оказать содействие при тестировании беспилотных авто
Власти Татарстана готовы оказать содействие компаниям при испытаниях беспилотных автомобилей уже без страхующего водителя. Об этом заявил вице-премьер республики Роман Шайхутдинов.
В Иннополисе во время испытаний беспилотные такси «Яндекса» совершили более 13 тысяч поездок. Все они прошли без инцидентов, пишет ТАСС.
Вчера стало известно, что правительство РФ утвердило комплекс мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне. Тестирование беспилотников на дорогах начнется уже в этом году.
В прошлом году в НП «Глонасс» сообщили, что на дорогах Татарстана, Москвы, Подмосковья, Ямало-Ненецкого автономного округа будут тестировать беспилотники КАМАЗа, МАДИ и ЦОДД.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым