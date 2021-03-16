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Технологии

Татарстанские власти заявили о готовности оказать содействие при тестировании беспилотных авто

18:06, 16.03.2021
Татарстанские власти заявили о готовности оказать содействие при тестировании беспилотных авто
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Татарстана готовы оказать содействие компаниям при испытаниях беспилотных автомобилей уже без страхующего водителя. Об этом заявил вице-премьер республики Роман Шайхутдинов.

В Иннополисе во время испытаний беспилотные такси «Яндекса» совершили более 13 тысяч поездок. Все они прошли без инцидентов, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера стало известно, что правительство РФ утвердило комплекс мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне. Тестирование беспилотников на дорогах начнется уже в этом году.

В прошлом году в НП «Глонасс» сообщили, что на дорогах Татарстана, Москвы, Подмосковья, Ямало-Ненецкого автономного округа будут тестировать беспилотники КАМАЗа, МАДИ и ЦОДД.

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