Татарстанские власти заявили о готовности оказать содействие при тестировании беспилотных авто

Власти Татарстана готовы оказать содействие компаниям при испытаниях беспилотных автомобилей уже без страхующего водителя. Об этом заявил вице-премьер республики Роман Шайхутдинов.

В Иннополисе во время испытаний беспилотные такси «Яндекса» совершили более 13 тысяч поездок. Все они прошли без инцидентов, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера стало известно, что правительство РФ утвердило комплекс мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне. Тестирование беспилотников на дорогах начнется уже в этом году.

В прошлом году в НП «Глонасс» сообщили, что на дорогах Татарстана, Москвы, Подмосковья, Ямало-Ненецкого автономного округа будут тестировать беспилотники КАМАЗа, МАДИ и ЦОДД.

